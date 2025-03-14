«Локомотив» — «Динамо»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Локомотив» сыграет с «Динамо» в 21-м туре РПЛ в субботу, 15 марта. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Локомотив» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира федерального канала доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции) по платной подписке.

По итогам 20 туров премьер-лиги железнодорожники набрали 37 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Бело-голубые с 39 баллами располагаются на четвертой строчке чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта 2025, 19:30. РЖД Арена (Москва)

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