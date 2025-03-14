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14 марта 2025, 20:37

Актриса Мария Горбань назвала Дзюбу сигма-боем российского футбола

Игнат Заздравин
Корреспондент

Актриса Мария Горбань поделилась мнением о нападающем «Акрона» Артеме Дзюбе.

«Артем Дзюба — сигма-бой российского футбола», — написала Горбань в соцсетях.

9 марта 36-летний форвард забил свой 234-й гол в карьере в матче против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ. Дзюба обогнал Александра Кержакова и стал единоличным лидером «Клуба 100» — списка лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

Дзюба выступает за тольяттинский клуб с сентября прошлого года. До этого нападающий играл за «Локомотив», турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Ростов», «Спартак» и «Томь».

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Артем Дзюба
Футбол
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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