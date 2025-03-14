Актриса Мария Горбань назвала Дзюбу сигма-боем российского футбола

Актриса Мария Горбань поделилась мнением о нападающем «Акрона» Артеме Дзюбе.

«Артем Дзюба — сигма-бой российского футбола», — написала Горбань в соцсетях.

9 марта 36-летний форвард забил свой 234-й гол в карьере в матче против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ. Дзюба обогнал Александра Кержакова и стал единоличным лидером «Клуба 100» — списка лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

Дзюба выступает за тольяттинский клуб с сентября прошлого года. До этого нападающий играл за «Локомотив», турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Ростов», «Спартак» и «Томь».