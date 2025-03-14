Актриса Мария Горбань назвала Дзюбу сигма-боем российского футбола
Актриса Мария Горбань поделилась мнением о нападающем «Акрона» Артеме Дзюбе.
«Артем Дзюба — сигма-бой российского футбола», — написала Горбань в соцсетях.
9 марта 36-летний форвард забил свой 234-й гол в карьере в матче против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ. Дзюба обогнал Александра Кержакова и стал единоличным лидером «Клуба 100» — списка лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.
Дзюба выступает за тольяттинский клуб с сентября прошлого года. До этого нападающий играл за «Локомотив», турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Ростов», «Спартак» и «Томь».
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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|0-0
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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|0-0
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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