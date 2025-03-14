Источник: Саввиди снова станет президентом «Ростова»

Бизнесмен Иван Саввиди снова станет президентом «Ростова», сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, об этом Саввиди попросил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, который хорошо знаком с предпринимателем.

Отмечается, что нынешний президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, владеющий долей 49 процентов, передаст свои акции Саввиди, которому также достанутся около 25 процентов от руководства региона.

Бизнесмен занимал пост президента «Ростова» с 2002 по 2005 год. Саввиди также был владельцем ПАОКа. В 2018-м он выбежал на поле с пистолетом, за что был отстранен от посещения матчей чемпионата Греции на три года.

После 20 туров «Ростов» набрал 30 очков и занимает 7-е место в таблице РПЛ. 16 марта команда примет «Краснодар» с 21-м туре.