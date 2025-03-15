«Локомотив» — «Динамо»: Сильянов вынес мяч из пустых ворот хозяев

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов спас команду от пропущенного гола в первом тайме матча против московского «Динамо» в 21-м туре РПЛ.

На 29-й минуте Сильянов вынес мяч из пустых ворот после удара Артура Гомеса.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».