Президент «Ростова» Арутюнянц оценил приглашение судей-иностранцев: «Что это дало в прошлый раз?»

В интервью «СЭ» президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о приглашении судей-иностранцев в РПЛ.

— Приглашение судей-иностранцев как оцените?

— Раньше такая практика была — и что она дала? Конечно, если будет принято решение, мы не будем против. Но, наверное, гораздо лучше, чтобы судьи все-таки были российскими, и повышать уровень нашего судейства, — сказал Арутюнянц «СЭ».

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью с Арташесом Арутюнянцем читайте на сайте «СЭ».