«Локомотив» — «Динамо»: Артур Гомес сравнял счет после красивой комбинации

Московское «Динамо» сравняло счет в матче против «Локомотива» в 21-м туре РПЛ — 1:1.

На 45-й минуте у бело-голубых забил Артур Гомес.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».