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«Локомотив» — «Динамо»: Филипп открыл счет

16:56
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Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп открыл счет в гостевом матче 18-го тура премьер-лиги против «Локомотива». На 23-й минуте встречи 25-летний с лета замкнул навес защитника Сергея Паршивлюка с правого фланга.

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Локомотив — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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