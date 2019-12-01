«Локомотив» — «Динамо»: Филипп открыл счет
16:56
Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп открыл счет в гостевом матче 18-го тура премьер-лиги против «Локомотива». На 23-й минуте встречи 25-летний с лета замкнул навес защитника Сергея Паршивлюка с правого фланга.
? Максимилиан Филипп остался без опеки в штрафной железнодорожников и в касание отправил мяч в ворота Коченкова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 1, 2019
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