«Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом»

«Динамо» на выезде обыграло «Локомотив» в матче 14-го тура чемпионата России — 3:1.

Нападающий хозяев Франсуа Камано открыл счет в матче на 27-й секунде.

За «Динамо» забил форвард Федор Смолов, реализовавший пенальти на 33-й минуте. Этот гол стал для него 100-м в РПЛ.

На 63-й минуте встречи отличился полузащитник бело-голубых Арсен Захарян. Окончательный счет в матче установил полузащитник Даниил Фомин, который забил с пенальти на 90+3-й минуте.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на 6-й строчке (23 очка).