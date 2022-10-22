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«Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в
«Локомотив» — «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» на выезде обыграло «Локомотив» в матче 14-го тура чемпионата России — 3:1.

Нападающий хозяев Франсуа Камано открыл счет в матче на 27-й секунде.

За «Динамо» забил форвард Федор Смолов, реализовавший пенальти на 33-й минуте. Этот гол стал для него 100-м в РПЛ.

На 63-й минуте встречи отличился полузащитник бело-голубых Арсен Захарян. Окончательный счет в матче установил полузащитник Даниил Фомин, который забил с пенальти на 90+3-й минуте.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на 6-й строчке (23 очка).

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
22 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:3
Динамо

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
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Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
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ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
3
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2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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14
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16
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