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«Рубин» в большинстве одержал волевую победу в матче с «Арсеналом»

18:27
8 мая. «Арсенал» — «Рубин» — 2:4. Фото ФК «Рубин».
8 мая. «Арсенал» — «Рубин» — 2:4. Фото ФК «Рубин».
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«Арсенал» уступил «Рубину» на своем поле в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Казанцы одержали волевую победу со счетом 4:2.

Туляки забили два гола в первом тайме: по голу забили Даниил Хлусевич и Лука Джорджевича.

Во втором тайме «Рубин» переломил ход встречи после удаления полузащитника «Арсенала» Сергея Ткачева.

Казанцы забили четыре безответных гола в ворота туляков во втором тайме: отличались Джодже Деспотович (с пенальти), Денис Макаров, Карл Старфельт и Михаил Костюков.

«Рубин» набрал 52 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Арсенал» остался на 13-й строчке (23 очка).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

29-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Рубин» (Казань) — 2:4 (2:0)

Голы: Хлусевич, 25 (1:0). Джорджевич, 32 (2:0). Деспотович, 53 — с пенальти (2:1). Макаров, 60 (2:2). Старфельт, 66 (2:3). Костюков, 89 (2:4).

«Арсенал» (Тула): Шамов, Григалава, Бурлак (Сокол, 62), Беляев, Бауэр, Ткачев, Коновалов (Луценко, 87), Чаушич (Пантелеев, 77), Хлусевич, Джорджевич, Э.Кангва (Панченко, 77).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Зуев, Йевтич, Мусаев (Игнатьев, 41), Бакаев (Костюков, 74), Макаров (Уремович, 90+1), Абильдгор, Деспотович.

Предупреждения: Ткачев, 28. Бакаев, 54. Джорджевич, 62. Зуев, 64. Зотов, 79. Хлусевич, 81. Григалава, 90+5.

Удаление: Ткачев, 52.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Мосякин (Москва), Образко (Ставрополь).

ВАР: Панин (Дмитров). Мурашов (Москва).

8 мая. Тула. Стадион «Арсенал».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

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