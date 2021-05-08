«Рубин» в большинстве одержал волевую победу в матче с «Арсеналом»
«Арсенал» уступил «Рубину» на своем поле в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Казанцы одержали волевую победу со счетом 4:2.
Туляки забили два гола в первом тайме: по голу забили Даниил Хлусевич и Лука Джорджевича.
Во втором тайме «Рубин» переломил ход встречи после удаления полузащитника «Арсенала» Сергея Ткачева.
Казанцы забили четыре безответных гола в ворота туляков во втором тайме: отличались Джодже Деспотович (с пенальти), Денис Макаров, Карл Старфельт и Михаил Костюков.
«Рубин» набрал 52 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Арсенал» остался на 13-й строчке (23 очка).
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
29-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Рубин» (Казань) — 2:4 (2:0)
Голы: Хлусевич, 25 (1:0). Джорджевич, 32 (2:0). Деспотович, 53 — с пенальти (2:1). Макаров, 60 (2:2). Старфельт, 66 (2:3). Костюков, 89 (2:4).
«Арсенал» (Тула): Шамов, Григалава, Бурлак (Сокол, 62), Беляев, Бауэр, Ткачев, Коновалов (Луценко, 87), Чаушич (Пантелеев, 77), Хлусевич, Джорджевич, Э.Кангва (Панченко, 77).
«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Зуев, Йевтич, Мусаев (Игнатьев, 41), Бакаев (Костюков, 74), Макаров (Уремович, 90+1), Абильдгор, Деспотович.
Предупреждения: Ткачев, 28. Бакаев, 54. Джорджевич, 62. Зуев, 64. Зотов, 79. Хлусевич, 81. Григалава, 90+5.
Удаление: Ткачев, 52.
Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Мосякин (Москва), Образко (Ставрополь).
ВАР: Панин (Дмитров). Мурашов (Москва).
8 мая. Тула. Стадион «Арсенал».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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