«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 29-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Погостнов, Лукас Фассон, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Годяев, Воробьев, Пиняев.

Запасные: Лантратов, Веселов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Ньямси, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов, Сарвели, Раков, Севикян.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Бистрович, Кисляк, Жемалетдинов, Облаков, Гуарирапа, Койта.

Запасные: Тороп, Круговой, Лукин, Мухин, Глебов, Бандикян, Гайич, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев, Шуманский, Алеррандро.

Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 20.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.