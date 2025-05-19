«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 29-го тура чемпионата России.
«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Погостнов, Лукас Фассон, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Годяев, Воробьев, Пиняев.
Запасные: Лантратов, Веселов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Ньямси, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов, Сарвели, Раков, Севикян.
ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Бистрович, Кисляк, Жемалетдинов, Облаков, Гуарирапа, Койта.
Запасные: Тороп, Круговой, Лукин, Мухин, Глебов, Бандикян, Гайич, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев, Шуманский, Алеррандро.
Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 20.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0