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«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ

Камила Абдурахманова
корреспондент

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 29-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Погостнов, Лукас Фассон, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Годяев, Воробьев, Пиняев.

Запасные: Лантратов, Веселов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Ньямси, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов, Сарвели, Раков, Севикян.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Бистрович, Кисляк, Жемалетдинов, Облаков, Гуарирапа, Койта.

Запасные: Тороп, Круговой, Лукин, Мухин, Глебов, Бандикян, Гайич, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев, Шуманский, Алеррандро.

Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 20.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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