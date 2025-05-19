«Спартак» — «Химки»: дата и время начала матча 30-го тура РПЛ

«Спартак» примет «Химки» в заключительном, 30-м туре чемпионата России в субботу, 24 мая. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, начало — в 16.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями игры «Спартак» — «Химки» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня.

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Лукойл Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажут канал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Перекличка матчей 30-го тура российской премьер-лиги будет доступна на канале и сайте «Матч ТВ», а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне федерального телеэфира.

«Спартак» находится на пятом месте в чемпионате России, набрав 54 очка. «Химки» располагаются на 11-й строчке турнирной таблицы с 29 очками.