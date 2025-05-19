Sport24 назвал страны, выступающие против возвращения России в международный футбол

Тема возвращения российских сборных и клубов в международные турниры на последнем Конгрессе ФИФА 15 мая в Асунсьоне официально не поднималась, утверждает Sport24.

По данным источника, инициативу по возвращению команд из России поддерживают южноамериканские страны.

В свою очередь, ряд федераций выступают категорически против: Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, Дания, Польша, Украина, страны Балтии, а также Япония.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с 2022 года.