«Локомотив» — ЦСКА: Агапов сравнял счет в концовке матча

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ЦСКА сравнял счет в матче с «Локомотивом» в 24-м туре РПЛ — 3:3.

Гол на 88-й минуте забил Илья Агапов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.