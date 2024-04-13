«Локомотив» — ЦСКА: Заболотный сократил отставание в счете

ЦСКА сократил отставание в счете в матче с «Локомотивом» в 24-м туре РПЛ — 2:3.

Гол на 80-й минуте забил Антон Заболотный.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.