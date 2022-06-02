«Спартак» подтвердил уход Кутепова из клуба

«Спартак» официально объявил об уходе защитника Ильи Кутепова из клуба.

28-летний россиянин покинет команду в конце июня, когда закончится срок действия его контракта.

Вчера, 1 июня Кутепов сообщил, что покинет «Спартак» этим летом. Защитник выступал за красно-белых с 2012 года.

В составе «Спартака» Кутепов выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.