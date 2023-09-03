«Локомотив» — «Балтика»: видео голов
«Локомотив» принимает «Балтику» в матче 7-го тура чемпионата России.
Москвичи дважды забили в первые 20 минут игры. Сначала Артем Дзюба замкнул прострел Сергея Пиняева, а затем после «стеночки» с Дзюбой отличился Антон Миранчук.
На 34-й минуте Дмитрий Баринов с передачи Пиняева сделал счет разгромным.
В начале второго тайма гости отыграли один мяч — Гедеон Гузина замкнул навес с фланга.
9-я минута. Дзюба — 1:0
17-я минута. Миранчук — 2:0
34-я минута. Баринов — 3:0
50-я минута. Гузина — 3:1
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|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
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Зенит
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
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Эдуард Сперцян
Краснодар
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|П
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|
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|
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Динамо
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Квинси Промес
Спартак
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