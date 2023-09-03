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Сегодня, 17:14

Булыкин: «Руководству «Локомотива» нужно понять, чего хочет Изидор»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о сорвавшемся трансфере форварда Вильсона Изидора в «Лорьян».

«Как это скажется на Изидоре? Это лучше у него спросить. Он должен приносить пользу команде, в которой он сейчас находится, но психологически, конечно, он может пострадать, если Вильсон был настроен на переезд. Можно вспомнить историю с Захаряном, когда Арсен остался в «Динамо» у него случился спад в игре. Руководству «Локомотива» нужно переговорить с Изидором и понять, чего он сейчас хочет. Ведь когда Вильсон был настроен на игру, то он выходил и отличался результативными действиями, это было всем в плюс», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Изидор перешел в «Локомотив» зимой 2022 года. Он провел 42 матча за железнодорожников, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт 23-летнего футболиста с московской командой рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-rukovodstvu-lokomotiva-nuzhno-ponyat-chego-hochet-izidor/
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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