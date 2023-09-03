Балахнин сомневается, что «Зенит» вернется на прежний уровень

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением об игре ЦСКА и «Зенита» в преддверии 7-го тура РПЛ.

«Зенит» постепенно выходит на свой прошлогодний уровень, но полностью на него он вряд ли вернется. Игра «Зенита» радует глаз каждого любителя футбола, в отличие от игры ЦСКА. Работа Семака достойна уважения. ЦСКА играет перепадами, возьмите даже прошлый сезон. Тогда в концовке немного повезло, а команда смогла подняться высоко. Сейчас же основные футболисты выпали из-за травм, а это явно сказывается на качестве игры», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

Мат между ЦСКА и «Зенитом» в рамках 7-го тура РПЛ пройдет 3 сентября и начнется в 17.30 по московскому времени. На данный момент петербуржцы занимают 3-е место в турнирной таблице (13 очков), армейцы расположились на 6-й строчке (10).