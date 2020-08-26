В среду, 26 августа, состоится матч 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

Грязнены не могут обыграть соперника с 2016 года, а в последний раз отбирали очки в 2018 году, сыграв с москвичами вничью.

Следить за матчем «Локомотив» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Ахмат»