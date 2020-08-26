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«Локомотив» — «Ахмат»: видеотрансляция матча чемпионата России

16:30
«Локомотив» на своем поле примет «Ахмат» в матче 5-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив» на своем поле примет «Ахмат» в матче 5-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В среду, 26 августа, состоится матч 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

Грязнены не могут обыграть соперника с 2016 года, а в последний раз отбирали очки в 2018 году, сыграв с москвичами вничью.

Следить за матчем «Локомотив» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Ахмат»

Локомотив — Ахмат

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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