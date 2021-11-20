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«Локомотив» — «Ахмат»: Уткин забил гол со штрафного. Мурило получил прямую красную карточку в первом тайме

17:08
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Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин отличился в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он в очередной раз в этом сезоне прекрасно исполнил удар со штрафного — 1:0.

До этого защитник «Локомотива» Мурило получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Защитник «Локо» Пабло крайне неудачно сбросил головой мяч партнеру, мяч оказался у игрока «Ахмата», который мог убежать один на один, если бы Мурило не прихватил его руками.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Ахмат
Голы
Уткин, 36 (0:1)
Локомотив
Гильерме Рыбус Мурило Пабло Сильянов Ненахов Петров Камано Бека Бека Тикнизян Керк
Ахмат
Гудиев Быстров Нижич Семенов Богосавац Коновалов Тимофеев Полярус Уткин Харин Архипов
Предупреждения
Керк 43  - 
Удаления
Мурило 34
Судьи
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) Валерий Данченко (Уфа) Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Амелин (Тула) Гаврилин (Владимир)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
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Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Иван Шитик все материалы автора

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