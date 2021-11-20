Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин отличился в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он в очередной раз в этом сезоне прекрасно исполнил удар со штрафного — 1:0.

До этого защитник «Локомотива» Мурило получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Защитник «Локо» Пабло крайне неудачно сбросил головой мяч партнеру, мяч оказался у игрока «Ахмата», который мог убежать один на один, если бы Мурило не прихватил его руками.