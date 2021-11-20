«Локомотив» — «Ахмат»: Уткин забил гол со штрафного. Мурило получил прямую красную карточку в первом тайме
Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин отличился в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он в очередной раз в этом сезоне прекрасно исполнил удар со штрафного — 1:0.
До этого защитник «Локомотива» Мурило получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
Защитник «Локо» Пабло крайне неудачно сбросил головой мяч партнеру, мяч оказался у игрока «Ахмата», который мог убежать один на один, если бы Мурило не прихватил его руками.
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