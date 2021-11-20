В субботу, 20 ноября, «Краснодар» на своем поле сыграет со «Спартаком» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

20.11.2021 | Краснодар — Спартак

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 18.30.

«Краснодар» с 21 баллом занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 19 очками располагается на 9-й строчке.