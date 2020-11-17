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«Локо» запросил на матч с «Арсеналом» квоту в семь тысяч зрителей

16:28
«Локо» запросил на матч с «Арсеналом» квоту в семь тысяч зрителей. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локо» запросил на матч с «Арсеналом» квоту в семь тысяч зрителей. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив» направил в Московское управление Роспотребнадзора и Москомспорт просьбу о допуске семи тысяч болельщиков на встречу 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом», которая состоится в субботу, 21 ноября. Ответ ожидается сегодня до конца дня.

«РЖД Арена» вмещает 28 800 человек, соответственно, клуб запросил госорганы о разрешении заполнить чуть менее 25 процентов стадиона. (Вячеслав Короткин)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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