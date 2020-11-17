«Локо» запросил на матч с «Арсеналом» квоту в семь тысяч зрителей

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» направил в Московское управление Роспотребнадзора и Москомспорт просьбу о допуске семи тысяч болельщиков на встречу 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом», которая состоится в субботу, 21 ноября. Ответ ожидается сегодня до конца дня.

«РЖД Арена» вмещает 28 800 человек, соответственно, клуб запросил госорганы о разрешении заполнить чуть менее 25 процентов стадиона. (Вячеслав Короткин)