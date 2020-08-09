«Локомотив» объявил о продлении контракта Магкеева

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт железнодорожников. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано до лета 2024 года.

— Очень рад, что мы продлили контракт, — цитирует Магкеева пресс-служба клуба. — Я стал игроком «Локомотива» в 15 лет. За эти годы накопилось много памятных моментов — дебют в молодежной команде, переход в «Казанку», первая тренировка с основой, Кубок, Суперкубок, матчи Лиги чемпионов. В «Локомотиве» собраны игроки высочайшего уровня. Хочу расти и прогрессировать рядом с ними. Надеюсь, впереди у нас еще много побед.

Ранее в сети появилось скандальное видео с игроками «Локо». Магкеев и другие футболисты проводили время в компании девушек.