Логашов и Могилевец покинут «Химки»

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал, кто из игроков с истекающими контрактами покинет клуб.

— Логашов уходит?

— Ждали намного большего от него, аренду продлевать не будем. Он проявил себя только в кубковом матче в Нижнем Новгороде, поэтому, здесь, к сожалению...

— Покидает?

— Да.

— Могилевец?

— Было несколько хороших игр, и его аренда заканчивается. Не сильно крупный у него контракт, но в ряде игр он действительно помог, хороший гол забил «Рубину» и передачу в игре с «Динамо» отдал. Есть планы на эту позицию немного другие, посмотрим.

— Алиев?

— Это доморощенный игрок, один-единственный на данном этапе у нас в заявке. Очень хороший парень, перспективный. Ему надо больше, конечно, иметь игровой практики. Мы бы хотели с ним продлить контракт, но дать ему возможность сезон отыграть в команде ФНЛ. Пока ты свои 20-25 игр в ФНЛ не сыграешь, ну не подойдешь ты к команде премьер-лиги. Бывает резко, в варианте Тюкавина и Захаряна, но, тоже, видите — они все штанги пообстреляли, не могут забить. А почему? Потому что молодые, нету практики, устойчивости, спокойствия. Еще должно пройти время. Поэтому с Алиевым, конечно, хотелось бы, чтобы он больше поиграл.

— Долгов?

— Долгов — очень перспективный парень. На данном этапе аренда из «Ростова» заканчивается 1 июня, он поедет пока в расположение своего клуба. Дальше посмотрим, но мне бы хотелось все-таки по нему провести переговоры и поговорить о нем. Я не знаю позиции и политики «Ростова» по нему в будущем, но и мне, и, я так понимаю, тренерскому штабу, он нравится. Потому что в игре с ЦСКА, например, он вышел и ситуацию перевернул. С любимым «Локомотивом» не было даже Глушакова, а мы все равно смогли выиграть, когда он вышел, гол забил. Интересный очень парень. Тем более, воспитанник московского футбола, я его помню с «Красногвардейца» еще.

— Дядюн?

— Дядюн — возрастной нападающий, сейчас он залечивает травму, мы ему помогали и поможем это сделать. Пока мы сомневаемся и по этим позициям пока есть чуть-чуть другие планы, поэтому мы с ним не ведем пока переговоры.

(Севастиан Терлецкий, Максим Алланазаров)

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