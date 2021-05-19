Алексей Миранчук отреагировал на информацию об интересе со стороны «Зенита»
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».
«Я на самом деле это тоже слышал. Удивился. Мне здесь все нравится, я начинаю получать удовольствие от футбола, от усталости после тренировки. Конечно, у меня есть амбиции, я хочу больше играть, помогать ребятам и давать результат. Я спортсмен, футболист, у каждого это внутри. Я понял, что здесь надо работать, терпеть дальше все придет, все будет. Я в это верю и смотрю в будущее с позитивом. Остаюсь в Бергамо, сто процентов», — сказал Миранчук в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна.
Миранчук выступает за «Аталанту» с лета 2020 года. В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 29 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.
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