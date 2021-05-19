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Алексей Миранчук отреагировал на информацию об интересе со стороны «Зенита»

10:20
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».

«Я на самом деле это тоже слышал. Удивился. Мне здесь все нравится, я начинаю получать удовольствие от футбола, от усталости после тренировки. Конечно, у меня есть амбиции, я хочу больше играть, помогать ребятам и давать результат. Я спортсмен, футболист, у каждого это внутри. Я понял, что здесь надо работать, терпеть дальше все придет, все будет. Я в это верю и смотрю в будущее с позитивом. Остаюсь в Бергамо, сто процентов», — сказал Миранчук в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна.

Миранчук выступает за «Аталанту» с лета 2020 года. В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 29 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=KbpnMg_osqc

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