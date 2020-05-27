Лодыгин должен вернуться в «Арсенал» в ближайшее время

Как стало известно «СЭ», вратарь Юрий Лодыгин должен в ближайшее время вернуться в тульский «Арсенал». Футболист на время карантина получил разрешение покинуть Россию, и все это время находился с семьей в Греции.

В настоящее время клуб занимается вопросом возвращения экс-голкипера сборной России в Тулу. Прибытие Лодыгина в расположение команды ожидается в ближайшее время.

Тульский клуб подписал контракт с Лодыгиным до окончания сезона-2019/20. Вратарь стал свободным агентом в начале 2020-го после расставания с турецким клубом «Газиантеп», за который за полгода провел всего пять матчей. (Юрий Голышак)