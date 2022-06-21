Гайч о работе с Федотовым: «Уже понимаю идеи, мысли главного тренера»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч поделился мнением о возвращении в московским клуб.

Напомним, что 23-летний аргентинец провел прошлый сезон в аренде в испанской «Уэске».

«Очень рад, что вернулся в ЦСКА, — приводит слова Гайча пресс-служба ЦСКА. — Первые дни прошли хорошо, мы много работаем, чтобы скорее набрать физические кондиции и выдержать весь сезон. Тренерский штаб поменялся, но в команде много знакомых игроков, так что никаких проблем с адаптацией не было, меня приняли замечательно. В ЦСКА очень хорошая атмосфера, идеальный микроклимат для работы, а это всегда помогает достигнуть результатов».

Также нападающий рассказал о впечатлениях от работы с главным тренером команды Владимиром Федотовым.

«Пока идет больше работа над физикой, приоритет — набор физических кондиций. Поэтому мы еще не углублялись в тактику, в модели игры. Но я уже понимаю идеи, мысли главного тренера, он начинает их воплощать в жизнь — при необходимости исправляет нас, подсказывает. Так что в этом плане тоже все хорошо», — сказал он.

В сезоне 2021/22 Гайч забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах за «Уэску».