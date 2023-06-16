Источник: «Бешикташ» сделал Кузяеву официальное предложение

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев близок к переходу в «Бешикташ», сообщает турецкий инсайдер Ягиз Сабунчуглу.

По информации источника, «Бешикташ» сделал 30-летнему россиянину официальное предложение о трансфере.

Его действующий контракт с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Он выступает за сине-бело-голубых с лета 2017 года.

В минувшем сезоне Кузяев провел 38 матчей за «Зенит», в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.