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Литвинов — о ситуации в Воронежской области: «Надеюсь, все успокоится»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, что чувствует в отношении ситуации в Воронежской области.

23-летний игрок является уроженцем Воронежа. С 13 августа по распоряжению властей региона в области временно приостановлено проведение массовых мероприятий в целях безопасности. В связи с этим домашний матч 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3) «Факел» провел в Москве на стадионе «Лукойл Арена».

— Как переживаешь происходящее в Воронеже?

— Тяжело, честно. С родителями и родственниками постоянно на связи. Надеюсь, все успокоится.

— Жизнь там поменялась?

— Нет, в основном ничего не поменялось.

«Спартак» после победы переместился на 4-е место в таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Факел» занимает 16-ю строчку, имея в активе 1 балл.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
6
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
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Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

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