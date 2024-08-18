В «Локомотиве» заявили об отсутствии предложений по Тикнизяну: «Все только говорят, а Наир играет!»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о будущем защитника Наира Тикнизяна.

«По Тикнизяну в последнее время не было предложений. Все только и делают, что говорят. А Наир играет и забивает. Он молодец!» — сказал Нагорных.

В нынешнем сезоне 25-летний Тикнизян провел шесть матчей за железнодорожников во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей. Контракт защитника с красно-зелеными рассчитан до лета 2026 года.