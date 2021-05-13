Лисакович объяснил причины весенней победной серии «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты команды после зимнего перерыва.

— Что случилось с «Локомотивом» после зимней паузы?

— Не знаю, готовились хорошо. Знали, что мы были на плохом месте. Была Лига чемпионов, много игроков вылетело из-за травм в первой половине сезона, много молодых ребят было. Мы старались, как могли, но не получилась игра. Точнее, не всегда получалось. График был очень сложный. Потом мы проанализировали все, съездили на сборы, подготовились и теперь такой результат.

— Видел, что про «Локомотив» много писали, что вам просто везет?

— (Смеется) Везет всегда сильнейшим. Кто больше хочет, тому и везет — это футбол. Ты можешь не создавать моменты, но тебе везет — ты выигрываешь, значит ты больше этого хотел.

Напомним, что «Локомотив» после зимней паузы выдал серию из 12 побед подряд. Вчера команда выиграла Кубок России, обыграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Железнодорожники занимают третье место в таблице РПЛ.

(Севастиан Терлецкий)