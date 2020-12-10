Дюков назвал плюсы лимита на легионеров в России

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу лимита на легионеров в России. В нынешнем сезоне в РПЛ действует лимит «8+17» (не больше 8 легионеров в заявке). По мнению Дюкова, проблема российского футбола связана не с лимитом, а с развитием детского футбола.

— Сложно давать оценку нынешнему лимиту, поскольку, во-первых, не завершен сезон, а, во-вторых, мы получили «черного лебедя» в виде пандемии, — сказал Дюков «СЭ». — Она повлияла на весь футбол, включая сборную, еврокубки и РПЛ. Думаю, будет правильно на какое-то время остановиться на существующем формате лимита. Какие плюсы в нем я вижу? Клубы критически посмотрели на своих легионеров, произошла определенная чистка. Россию покинуло определенное число сомнительных легионеров. В результате чуть больше игрового времени получили российские футболисты, в том числе молодые — до 21 года, до 24 лет. Это важно. При этом в очередной раз повторюсь, что являюсь противником каких-либо лимитов. Но в данном случае у нас есть более актуальные вопросы. Нам, конечно, надо более серьезно заниматься детско-юношеским футболом. А просто двигая рычажок на пульте лимита на легионеров, ничего не изменим, в какую бы сторону его не перемещали. Чего-то добьемся, только пересмотрев подходы к подготовке юных футболистов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Дюкова