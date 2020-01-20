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Игроки «Ливерпуля» фолят реже всех. В России меньше всего нарушений у «Зенита»

14:32
«Зенит» в чемпионате России фолит меньше остальных команд. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
«Зенит» в чемпионате России фолит меньше остальных команд. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Футбольная лаборатория Международного спортивного исследовательского центра (CIES Football Observatory) составила рейтинг наименее грубых команд на основании данных InStat по 35 европейским лигам. Меньше всего фолов за игру у «Ливерпуля» — 8,1. Отчасти такой результат объясняют особой манерой английских арбитров, высоко поднимающих планку допустимых единоборств. Для сравнения: среднее число нарушений правил в английской премьер-лиги не превышает 20,4 фола за матч, а в среднем в Европе этот показатель достигает 27,2 фола. (Александр Бобров)

Число фолов за матч в сезоне-2019/20 (или сезоне-2019 для стран, где чемпионаты проходят по системе «весна-осень»)

Команда

Турнир

Фолы за матч

1. Ливерпуль

чемпионат Англии

8,14

2. Силькеборг

чемпионат Дании

8,89

3. Гамбург

первенство Германии

8,94

4. Хонка

чемпионат Финляндии

9,10

5. Ньюкасл

чемпионат Англии

9,14

6. Борнмут

чемпионат Англии

9,23

7. ПСВ

чемпионат Голландии

9,28

8. Бавария

чемпионат Германии

9,47

Фрайбург

чемпионат Германии

9,47

10. Селтик

чемпионат Шотландии

9,50

...139. Зенит

чемпионат России

12,21

...141. Сочи

чемпионат России

12,22

...150. Рубин

чемпионат России

12,37

...179. Ростов

чемпионат России

12,74

...190. Оренбург

чемпионат России

12,89

...211. ЦСКА

чемпионат России

13,16

...217. Крылья Советов

чемпионат России

13,21

...232. Уфа

чемпионат России

13,42

...250. Краснодар

чемпионат России

13,58

...259. Динамо

чемпионат России

13,68

...268. Тамбов

чемпионат России

13,74

...282. Урал

чемпионат России

13,95

Арсенал

чемпионат России

13,95

...337. Спартак

чемпионат России

14,47

...348. Локомотив

чемпионат России

14,58

...495. Ахмат

чемпионат России

16,95

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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