Игроки «Ливерпуля» фолят реже всех. В России меньше всего нарушений у «Зенита»
Футбольная лаборатория Международного спортивного исследовательского центра (CIES Football Observatory) составила рейтинг наименее грубых команд на основании данных InStat по 35 европейским лигам. Меньше всего фолов за игру у «Ливерпуля» — 8,1. Отчасти такой результат объясняют особой манерой английских арбитров, высоко поднимающих планку допустимых единоборств. Для сравнения: среднее число нарушений правил в английской премьер-лиги не превышает 20,4 фола за матч, а в среднем в Европе этот показатель достигает 27,2 фола. (Александр Бобров)
Число фолов за матч в сезоне-2019/20 (или сезоне-2019 для стран, где чемпионаты проходят по системе «весна-осень»)
|
Команда
|
Турнир
|
Фолы за матч
|
1. Ливерпуль
|
чемпионат Англии
|
8,14
|
2. Силькеборг
|
чемпионат Дании
|
8,89
|
3. Гамбург
|
первенство Германии
|
8,94
|
4. Хонка
|
чемпионат Финляндии
|
9,10
|
5. Ньюкасл
|
чемпионат Англии
|
9,14
|
6. Борнмут
|
чемпионат Англии
|
9,23
|
7. ПСВ
|
чемпионат Голландии
|
9,28
|
8. Бавария
|
чемпионат Германии
|
9,47
|
Фрайбург
|
чемпионат Германии
|
9,47
|
10. Селтик
|
чемпионат Шотландии
|
9,50
|
...139. Зенит
|
чемпионат России
|
12,21
|
...141. Сочи
|
чемпионат России
|
12,22
|
...150. Рубин
|
чемпионат России
|
12,37
|
...179. Ростов
|
чемпионат России
|
12,74
|
...190. Оренбург
|
чемпионат России
|
12,89
|
...211. ЦСКА
|
чемпионат России
|
13,16
|
...217. Крылья Советов
|
чемпионат России
|
13,21
|
...232. Уфа
|
чемпионат России
|
13,42
|
...250. Краснодар
|
чемпионат России
|
13,58
|
...259. Динамо
|
чемпионат России
|
13,68
|
...268. Тамбов
|
чемпионат России
|
13,74
|
...282. Урал
|
чемпионат России
|
13,95
|
Арсенал
|
чемпионат России
|
13,95
|
...337. Спартак
|
чемпионат России
|
14,47
|
...348. Локомотив
|
чемпионат России
|
14,58
|
...495. Ахмат
|
чемпионат России
|
16,95