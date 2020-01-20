Игроки «Ливерпуля» фолят реже всех. В России меньше всего нарушений у «Зенита»

Футбольная лаборатория Международного спортивного исследовательского центра (CIES Football Observatory) составила рейтинг наименее грубых команд на основании данных InStat по 35 европейским лигам. Меньше всего фолов за игру у «Ливерпуля» — 8,1. Отчасти такой результат объясняют особой манерой английских арбитров, высоко поднимающих планку допустимых единоборств. Для сравнения: среднее число нарушений правил в английской премьер-лиги не превышает 20,4 фола за матч, а в среднем в Европе этот показатель достигает 27,2 фола. (Александр Бобров)

Число фолов за матч в сезоне-2019/20 (или сезоне-2019 для стран, где чемпионаты проходят по системе «весна-осень»)