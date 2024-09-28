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Сегодня, 14:36

Николич заявил, что не стоит ждать Пьянича на поле раньше перерыва на матчи сборных

Владислав Маслов
Корреспондент
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Миралем Пьянич.
Фото ФК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич сообщил примерные сроки дебюта новичка армейцев, полузащитника Миралема Пьянича за московский клуб.

34-летний босниец не попал в заявку команды на матч с «Ахматом» в рамках 10-го тура РПЛ 28 сентября.

«Когда Пьянич выйдет на поле? Нужно посмотреть. Завтра он будет первый раз тренироваться с командой. Кажется, что ждать его можно потихоньку после ближайшего перерыва [на матчи сборных]. Если реально — вообще после зимних сборов. А все, что будет перед этим, это чистый бонус для нас и для него», — заявил Николич в эфире телеканала «Матч».

ЦСКА объявил о переходе Пьянича 26 сентября. Контракт 34-летнего боснийца рассчитан на год с возможностью продления на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

Предыдущей командой игрока была «Шарджа» из ОАЭ, которую он покинул в июле в связи с истечением контракта. С тех пор и до перехода в ЦСКА полузащитник находился в статусе свободного агента и тренировался индивидуально.

Миралем Пьянич и&nbsp;Роман Бабаев. «То, что Пьянич пошел на эти условия, приехал с семьей, говорит о его реальном отношении к России». Интервью гендиректора ЦСКА

Источник: match.tv
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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