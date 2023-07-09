Личка: «Я не тренировал большие команды? А где начинали Гвардиола и Моуриньо?»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об отсутствии опыта работы в больших клубах.
«Я не тренировал большие команды? А где начинал Гвардиола? Он начинал в большой команде? Где начинал Жозе Моуриньо? Тренер как молодой футболист, который начинает с академии, потом переходит во вторую команда и только потом, если ты хорош, то тебя берут в большой клуб. «Динамо» — большой клуб. Я иду шаг за шагом. И буду работать так, как я работал в «Оренбурге» и «Динамо Брест», — сказал Личка «СЭ».
45-летний чех за свою тренерскую карьеру работал в «Хмеле», брестском «Динамо» и «Оренбурге». С лета 2023 года он возглавляет «Динамо».
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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