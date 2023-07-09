Личка: «Я не тренировал большие команды? А где начинали Гвардиола и Моуриньо?»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об отсутствии опыта работы в больших клубах.

«Я не тренировал большие команды? А где начинал Гвардиола? Он начинал в большой команде? Где начинал Жозе Моуриньо? Тренер как молодой футболист, который начинает с академии, потом переходит во вторую команда и только потом, если ты хорош, то тебя берут в большой клуб. «Динамо» — большой клуб. Я иду шаг за шагом. И буду работать так, как я работал в «Оренбурге» и «Динамо Брест», — сказал Личка «СЭ».

45-летний чех за свою тренерскую карьеру работал в «Хмеле», брестском «Динамо» и «Оренбурге». С лета 2023 года он возглавляет «Динамо».