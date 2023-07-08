Источник: защитник «Крыльев» Бейл может перейти в ЦСКА

ЦСКА может оформить трансфер защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, армейцы проявляют интерес к 27-летнему нидерландцу и уже встречались с представителями игрока 8 июля в Москве.

Бейл перешел в «Крылья» из «Эммена» в 2021 году. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 200 тысяч евро. Игрок заключил с самарцами контракт до лета 2025 года. Текущую стоимость защитника Transfermarkt оценивает в 1,8 миллиона евро.

Бейл провел за «Крылья» 61 матч, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.