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Силкин оценил игру «Динамо» против «Спартака» в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, что думает об игре бело-голубых в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Матч проходил на «ВТБ Арене».

«Динамо» вчера провело свой лучший в матч в этом сезоне, они здорово играли, но две ошибки Лещука все перечеркнули. «Спартак» не наиграл на победу — им просто повезло. Но в футболе такое бывает. «Динамо» жаль, конечно, оно не заслужило поражения в этой игре», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

«Спартак» выиграл в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в лиге, набрав 35 очков. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-dinamo-sy-gralo-svoj-luchshij-match-v-sezone-protiv-spartaka-no-leshhuk-vse-perecherknul/
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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3
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 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
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