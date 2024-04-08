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Сегодня, 10:20

Орлов о дисквалификации Вендела на матч с "Краснодаром": «Непрофессионально! На Ахметова рассчитывать не стоит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал полузащитника «Зенита» Вендела за желтую карточку, полученную в матче 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:0).

«Вендел получил желтую карточку и теперь пропустит важнейший матч с «Краснодаром». Непрофессионально с его стороны! Зачем так прыгать ногами в соперника в центре поля? Вообще-то за такое штрафуют. На носу же важнейший матч. При этом Нино апеллировал к судье. Зачем? Карточка — очевидная. Я же был на трибуне. Когда болельщики покидали стадион, все только задавались вопросом: а кто же теперь заменит Вендела?

Моя версия? Тренерам виднее. Но если поправится Дуглас Сантос, то его можно использовать в середине поля. Он же играл уже на этой позиции, хорошо получалось. Ахметов? Нет, в него я не особо верю. Увы, не убеждает. На него рассчитывать не стоит. Коваленко больше бегает, но пока молод, сыроват. Есть еще Васильев. Посмотрим. Все решит Семак.

Нас ждет очень важный матч «Краснодар» — «Зенит». Хотя и он окончательно не решит судьбу чемпионства. Останется немало игр. «Быки», конечно, настроятся на питерцев. Но что будет потом? Они все-таки многовато пропускают».

Полностью интервью Орлова читайте на сайте «СЭ»

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Балтика
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Личка считает, что «Динамо» выбыл из чемпионской гонки после матча со «Спартаком»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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