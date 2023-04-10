Личка рассказал о работе в России

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, почему продолжает работать в России.

«Смотрите, в моей семье все знают — я делаю то, что хочу. Я свободный человек. Если я хочу здесь работать, значит, я буду здесь работать. Если я вдруг захочу уйти, то я зайду к Василию Петровичу Еремякинуи скажу: извините, я хочу домой, спасибо за работу. Но никто не будет мне указывать, что я должен делать и как я должен делать. Это моя жизнь и решения я буду принимать сам. И точка», — приводит слова Лички Sport24.

После 22 туров «Оренбург» занимает 8-е место в таблице российской Премьер-лиги, имея 33 очка в активе.