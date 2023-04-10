Джорджевич заявил, что игрокам «Сочи» нельзя говорить по поводу ухода Бердыева

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич отреагировал на увольнение Курбана Бердыева с поста главного тренера команды.

«Без комментариев. Нам ничего нельзя говорить на эту тему», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.