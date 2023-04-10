Семин заявил, что «Ростов» заслуживает финишировать в тройке РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о турнирном положении «Ростова».

«У «Ростова» отличный коллектив и сильный главный тренер. Думаю, команда сможет финишировать в тройке РПЛ. Они этого заслуживают», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» набрал 45 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Спартак» имеет в своем активе 42 очка и занимает третью строчку. Лидирует — «Зенит» с 54 очками.