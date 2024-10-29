Личка отреагировал на слова Гафина про авантюрный футбол «Динамо» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на слова председателя совета директоров бело-голубых Дмитрия Гафина после матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).
Тогда Гафин назвал катастрофой действия футболистов «Динамо», а также назвал игру команды авантюрной.
«Дмитрий Гафин — руководитель клуба, он говорит, что думает. Это нормально. Проиграли ЦСКА, да — первый тайм был плохой, второй получше, соперник должен был побеждать со счетом 3:1 или 4:1. Смотрите — я нормальный человек, моя работа как тренера простая. Если тренера однажды захотят уволить, его увольняют. Это футбол. Жизнь продолжается. Сегодня тебя подписывают, а послезавтра тебя увольняют и ты уже будешь работать в другом клубе. Или отдохнешь. Честно скажу, когда придет время, я бы полгода хотел отдохнуть. В октябре я поехал на три дня домой... Там дочка, сын. А я здесь. Но я люблю свою работу. Я один человек из миллиона, может, который делает свою действительно любимую работу», — приводит «РБ Спорт» слова Лички.
После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице с 26 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|13
|9
|3
|1
|29-5
|30
|
3
|Локомотив
|13
|9
|1
|3
|27-17
|28
|
4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|27-15
|26
|
5
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|13
|5
|3
|5
|16-20
|18
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|16-24
|13
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|0 : 0
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|2 : 3
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|1 : 2
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|0 : 2
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|3 : 4
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 1
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|1 : 2
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2