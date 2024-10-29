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Сегодня, 03:47

Личка отреагировал на слова Гафина про авантюрный футбол «Динамо» в матче с ЦСКА

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на слова председателя совета директоров бело-голубых Дмитрия Гафина после матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

Тогда Гафин назвал катастрофой действия футболистов «Динамо», а также назвал игру команды авантюрной.

«Дмитрий Гафин — руководитель клуба, он говорит, что думает. Это нормально. Проиграли ЦСКА, да — первый тайм был плохой, второй получше, соперник должен был побеждать со счетом 3:1 или 4:1. Смотрите — я нормальный человек, моя работа как тренера простая. Если тренера однажды захотят уволить, его увольняют. Это футбол. Жизнь продолжается. Сегодня тебя подписывают, а послезавтра тебя увольняют и ты уже будешь работать в другом клубе. Или отдохнешь. Честно скажу, когда придет время, я бы полгода хотел отдохнуть. В октябре я поехал на три дня домой... Там дочка, сын. А я здесь. Но я люблю свою работу. Я один человек из миллиона, может, который делает свою действительно любимую работу», — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице с 26 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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