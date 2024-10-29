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Ринат Билялетдинов: «Этот чемпионат спокойной жизни «Зениту» не даст»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал ничью железнодорожников с «Зенитом» (1:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Ничья закономерна. Могла победить и та, и другая команда. В концовке встречи было два момента: сначала не забил Сулейманов, а потом был выход один на один игрока «Зенита». Это косвенно подтверждает, что ничья — закономерный итог.
Надо отдать должное «Локомотиву», был настрой на борьбу, хорошие движение. Вообще в этом туре во многих матчах летели искры на поле, что ЦСКА — «Факел», что «Ростов» — «Ахмат», что «Химки» — «Динамо». От этого получаешь удовольствие. А что касается гола «Зенита» — это просто подарок от «Локомотива». А гол Батракова рабочий, потому что гости заставили ошибиться защитников «Зенита». А если говорить о лучших футболистах, мне понравился Карпукас. Отдельные моменты его игры уже превращаются в какой-то хороший отрезок. Он в этом плане растет. Баринова тоже можно выделить. Но предпочтение отдают тому, кто забил. И, конечно, выделил бы Мостового. Это хороший движок команды. Но «Зениту» не хватило Глушенкова. Иначе игра была бы еще интереснее. Также понравились Латышонок и Вендел с натяжкой.
Я хотел, чтобы «Локомотив» выиграл у «Зенита» и обострил борьбу наверху. Но не хватило чуть-чуть. «Железнодорожники» почти исправили свою кляксу с «Химками». Считаю, «Локомотив» стал полноправным участником золотой гонки. Он перевернул плавное течение нашего чемпионата в лучшую сторону. С удовольствием смотрю за Батраковым, Карпукасом, Пиняевым. Этот чемпионат спокойной жизни «Зениту» не даст. Ему придется попотеть, и не факт, что он будет чемпионом в этом сезоне», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Билялетдинова.

После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 30 очками, «Локомотив» идет на третьей строчке с 28 очками. Лидером является «Краснодар», у которого 33 очка.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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ЦСКА – Факел
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Ростов – Ахмат
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Пари НН – Спартак
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27.10 16:30
Химки – Динамо
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Зенит – Локомотив
 1 : 1
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