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Судейство

Сегодня, 10:03

Личка — о матче с «Краснодаром»: «Карасев упустил игру? Не думаю»

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в комментарии «СЭ» оценил работу арбитров в матче 6-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

— Не думаете, что «Краснодар» сегодня сильно тянул время?

— В ситуации, когда ты ведешь 1:0 и соперник давит тебя, используются все возможности, которые тебе позволяют судьи и правила футбола. Сегодня думал, добавят 8-10 минут.

— Сегодня было показано много желтых. Не было ощущения, что Карасев упустил игру?

— Не думаю так. Только надо было принять более жесткое решение в эпизоде с Луневым. Было видно, что Кордоба не успеет забрать мяч. Футбол — это контактный спорт, и я люблю, когда игра идет, а судьи ей не мешают, — сказал Личка «СЭ».

После 6 матчей «Динамо» с 12 очками идет 3-м в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда сыграет против «Оренбурга». Встреча пройдет 1 сентября.

Константин Передерий

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Марцел Личка
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
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ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 3 : 1
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 0 : 1
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 3 : 2
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 5 1 0
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Бутта Магомедов

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