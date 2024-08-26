КДК РФС накажет Эраковича за неспортивное поведение в матче против «Спартака»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии «СЭ» рассказал о повестке заседания комитета по итогам матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).
«Тренер «Зенита» Тимощук выходил за пределы технической зоны. Зафиксирована задержка команды хозяев из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты. Разберем неспортивное поведение защитника «Зенита» Эраковича, он ударил рукой по арке, через которую проходят, при покидании поля после удаления.
Систематический выход за пределы технической зоны Станковича, это второе нарушение в сезоне, и выход за пределы техзоны тренера Сакича. И задержка выхода из раздевалки у «Спартака» перед началом второго тайма на две минуты тридцать секунд», — сказал Григорьянц «СЭ».
После 6 тура «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. У «Спартака» 11 очков, команда занимает 5-е место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1