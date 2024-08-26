Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:45

Боярский отметил уменьшение влияния бразильского футбола в «Зените»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» рассказал, что думает о последних результатах сине-бело-голубых.

— Михаил Сергеевич, как вам последние матчи «Зенита»?

— Я считаю, что Семак держит руку на пульсе. Да, «Спартак» подтянулся. Но не думаю, что матчи с «Химками» и красно-белыми — показатель того, что «Зенит» ослабел.

Конечно, в противостоянии со «Спартаком» не хватало Глушенкова. Тем более играть последние 30 минут в меньшинстве было довольно сложно. Но «Зенит» справился с задачей великолепно. Отдельно отмечу Латышонка. Он спас команду от неминуемого поражения. Латышонок — лучший игрок матча, на мой взгляд.

— Раньше «Зенит» покупал бразильцев, теперь же мы видим все больше россиян — Глушенков, Латышонок, Волков, Горшков...

— Волков пока себя не проявил. Но будем надеяться, что сможет. Вообще эта тенденция на уменьшение влияния бразильского футбола мне симпатична.

После шестого тура РПЛ «Зенит» (14 баллов) потерял лидирующую позицию и опустился на вторую строчку в турнирной таблице.

Полностью интервью Михаила Боярского читайте на сайте «СЭ»

ФК Зенит
Михаил Боярский
2
1
Читайте также
Матч «Зенит» — «Спартак» будет особенным. Для этого есть пять причин
Олимпийская чемпионка Ильиных и артист балета Полунин поженились
СМИ указали на попытку Сырского спасти карьеру
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
В ГД сообщили об изменении правил установки камер на дорогах с 1 сентября
Четыре человека пострадали после атаки беспилотника на Саратов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сперцян опроверг информацию о желании уйти из клуба до конца лета
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 3 : 1
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 0 : 1
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости