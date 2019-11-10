«Лица попроще!» Гончаренко обратился к судьям в перерыве

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался недоволен работой судей в первом тайме матча 16-го тура чемпионата России против «Сочи». В концовке первого тайма сочинцы получили право на пенальти. Когда команды уходили на перерыв, Гончаренко подошел к арбитрам и высказал свои претензии, за что получил желтую карточку.

Позже он снова подошел к судьям в подтрибунном помещении.

— Эй, товарищ судья, эй. Когда с вами разговаривают, то лицо попроще делайте. Хорошо, да, хорошо? Вы научились прекрасно отвечать. Так научитесь *** нормально воспринимать критику, которая вам тоже говорится. Потому что вы *** с такими лицами отвечаете, что *** ***.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр