РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Лица попроще!» Гончаренко обратился к судьям в перерыве

18:09
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался недоволен работой судей в первом тайме матча 16-го тура чемпионата России против «Сочи». В концовке первого тайма сочинцы получили право на пенальти. Когда команды уходили на перерыв, Гончаренко подошел к арбитрам и высказал свои претензии, за что получил желтую карточку.

Позже он снова подошел к судьям в подтрибунном помещении.

— Эй, товарищ судья, эй. Когда с вами разговаривают, то лицо попроще делайте. Хорошо, да, хорошо? Вы научились прекрасно отвечать. Так научитесь *** нормально воспринимать критику, которая вам тоже говорится. Потому что вы *** с такими лицами отвечаете, что *** ***.

Сочи — ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
16
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир