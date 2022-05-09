Агент Джорджевича: «Велика вероятность, что в летнее трансферное окно он вернется в Россию»

Игорь Глушевич, агент Луки Джорджевича, высказался о будущем подопечного.

«Велика вероятность, что в летнее трансферное окно Лука вернется в Россию. Пока конкретных предложений от российских клубов нет. Мы ждем, как сложится ситуация в Дании. Если «Вайле» вылетит, Лука намерен присмотреться к российскому рынку.

Почему в «Вайле» он получал мало игрового времени? Это техническое решение. Он полностью здоров и находится в хорошей форме. Давайте подождем и посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Думаю, в ближайшие 2-3 недели мы примем решение», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Джорджевич в 2012 году перебрался в Россию, подписав контракт с «Зенитом».

В 2019 году перешел в «Локомотив», однако не сумел закрепиться там из-за травмы. 8 июня 2021 года «Локомотив» объявил о расторжении контракта с футболистом. 5 сентября он подписал контракт с датским «Вайле».