Лев Лещенко двумя словами описал поражение «Динамо» от «Нижнего Новгорода»
21:40
Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал поражение московской команды в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2).
«Бездарная игра, мне больше нечего сказать», — сказал Лещенко «СЭ».
«Динамо» с 13-ю очками занимает четвертое место. Команда потерпела первое домашнее поражение в сезоне. У «Нижнего Новгорода» 11 очков и шестая позиция.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
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