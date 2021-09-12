Лев Лещенко двумя словами описал поражение «Динамо» от «Нижнего Новгорода»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал поражение московской команды в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2).

«Бездарная игра, мне больше нечего сказать», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 13-ю очками занимает четвертое место. Команда потерпела первое домашнее поражение в сезоне. У «Нижнего Новгорода» 11 очков и шестая позиция.