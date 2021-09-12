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Лев Лещенко двумя словами описал поражение «Динамо» от «Нижнего Новгорода»

21:40
12 сентября. «Динамо» — «Нижний Новгород» — 1:2. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 сентября. «Динамо» — «Нижний Новгород» — 1:2. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал поражение московской команды в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2).

«Бездарная игра, мне больше нечего сказать», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 13-ю очками занимает четвертое место. Команда потерпела первое домашнее поражение в сезоне. У «Нижнего Новгорода» 11 очков и шестая позиция.

Динамо — Нижний Новгород

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Артем Бухаев все материалы автора

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