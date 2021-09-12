В «Нижнем Новгороде» оценили перспективы попасть в зону еврокубков

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал «СЭ» победу над московским «Динамо» в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).

«Отличные эмоции! — сказал Измайлов «СЭ». — Игра — настоящий триллер. Незабитые пенальти с обеих сторон, борьба и два абсолютно разных тайма. Парни молодцы, бились до последнего. Судейство? Я комментирую игру только своей команды. Мои парни были молодцы, я не обсуждаю соперника.

Измайлов также оценил шансы «Нижнего Новгорода» на попадание в зону еврокубков.

«Еврокубки? Мы играем по каждому матчу, у нас задача побеждать и зарабатывать очки. О местах будем думать весной, естественно стоит задача остаться в РПЛ и быть как можно выше. Спортивные цели — играть по каждой игре и побеждать. Разговор о еврокубках стоит поднять весной», — добавил Измайлов.

«Динамо» с 13-ю очками занимает четвертое место. Команда потерпела первое домашнее поражение в сезоне. У «Нижнего Новгорода» 11 очков и шестая позиция.